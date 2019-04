Anthem: il nuovo update aggiunge la Roccaforte The Sunken Cell

Ricevuto l'apprezzamento di Chris Roberts a difesa di Anthem, gli autori di BioWare provvedono ad aggiornare il loro controverso action a sviluppo continuo attraverso la pubblicazione su PC, PlayStation 4 e Xbox One della patch che porta il titolo alla versione 1.1.0 e introduce diverse novità.

Tenendo fede alla parola data, l'ultimo update consente agli Specialisti di affrontare la nuova Roccaforte The Sunken Cell: per accedervi, come per ogni altro Stronghold, bisognerà aver concluso la linea narrativa principale e raggiunto l'endgame.

L'aggiornamento in questione offre inoltre la possibilità, richiestissima dalla community sin dall'uscita del titolo, di accedere alla Fucina durante le Missioni, le Roccaforti e il Gioco Libero: così facendo, gli utenti potranno modificare l'attrezzatura del proprio Strale senza dover necessariamente passare per Fort Tarsis o la criticata Baia di Lancio.

Oltre alla consueta lenzuolata di interventi volti a risolvere i bug e a migliorare la progressione dell'esperienza di gioco nelle fasi più avanzate e nella modalità a mondo aperto, la patch odierna aggiunge la possibilità di selezionare i Contratti e le Missioni dalla schermata di spedizione piuttosto che recarsi "fisicamente" dagli NPG di Fort Tarsis per scorrere le bacheche delle attività.

L'aggiornamento 1.1.0 di Anthem è previsto per oggi, 23 aprile, nel corso del periodo di disconnessione dai server che BioWare ha programmato a partire dalle ore 19:00 e che, presumibilmente, dovrebbe durare non più di un'ora.