Anthem: nuovo video gameplay della missione Preventative Precautions

Lo YouTuber inglese Arrekz Gaming ha pubblicato un video gameplay esclusivo di una missione di Anthem, registrata in occasione di una sessione di prova presso gli studi europei di Electronic Arts.

Il video (lo trovate sul canale YouTube di Arrekz) mostra la missione Preventative Precautions, la quale si svolge dopo i fatti narrati in Lost Arcanist, quest mostrata durante un recente livestresam degli sviluppatori. Nel filmato possiamo vedere alcune fasi action alternate a sessioni di esplorazione che porteranno il giocatore la sua squadra all'interno di una affascinante grotta...

Questa settimana BioWare mostrerà nuovamente il gameplay di Anthem con un livestream in programma per la tarda serata di giovedì 17 gennaio. Ricordiamo che Anthem uscirà il 22 febbraio su PC, PS4 e Xbox One, la demo sarà scaricabile dal primo febbraio, in accesso anticipato dal 25 al 27 gennaio per membri VIP, iscritti al servizio EA/Origin Access e per tutti coloro che hanno effettuato il preordine di una qualsiasi versione del gioco.