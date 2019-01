Anthem: un nuovo video si focalizza sull'esplorazione del mondo di gioco

Nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere molti video gameplay di Anthem, la maggior parte dei quali tratti dalle missioni cooperative. Grazie ad un nuovo filmato pubblicato in esclusiva dalla redazione americana di IGN, possiamo ora farci un'idea sulle meccaniche legate all'esplorazione libera del mondo di gioco (Freeplay Expedition).

Durante l'esplorazione, i giocatori (da soli o in compagnia dei loro amici) potranno imbattersi in eventi pubblici (semplici missioni con obiettivi casuali), combattere contro la fauna locale e persino incontrare dei mini-boss. In giro per le ambientazioni troveranno inoltre equipaggiamenti, materiali per la costruzione, informazioni sulla lore del mondo di gioco e molto altro. Potete farvi un'idea ben più precisa guardando il video gameplay di 8 minuti targato IGN First, che trovate a questo indirizzo.

Ricordiamo che Anthem debutterà il 22 febbraio su PlayStation 4, Xbox One e PC nelle edizioni Standard e Legione dell'Aurora. Coloro che hanno preordinato il titolo e gli abbonati a EA/Origin Access potranno giocare alla Vip Demo dal 25 al 27 gennaio. Tutti gli altri dovranno attendere il primo febbraio. Per una panoramica approfondita sul gioco di BioWare, vi consigliamo di guardare il nostro Video Speciale su Anthem, nel quale abbiamo fatto il punto della situazione su storia, classi, sistema di progressione e molto altro.