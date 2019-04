Anthem: posticipato il Livestream del 17 aprile dedicato alla Roccaforte The Sunken

Come potete infatti verificare in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale di Anthem ha pubblicato un cinguettio interamente dedicato al livestreaming, in cui rende noto che, a contrario di quanto originariamente previsto, quest'ultimo non sarà trasmesso nel corso di questa sera . Con il Tweet, tutti gli aspiranti Specialisti vengono informati che, a causa di alcune problematiche di natura tecnica riguardanti i collegamenti attivi presso gli studi dedicati allo streaming, l'appuntamento si terrà il prossimo martedì 23 aprile . Ulteriori dettagli sono stati promessi per la prossima settimana. I giocatori in attesa di informazioni sulla Roccaforte "The Sunken" dovranno dunque attendere ancora qualche giorno per nuovi dettagli. Anthem, su cui sono recentemente emersi alcuni retroscena sullo sviluppo , è attualmente disponibile su PC, Playstation 4 ed Xbox One.

Freelancers - We are moving the Anthem Livestream to Tuesday, April 23rd due to some unforeseen connection issues we're having in our streaming studio.



We'll follow up with more details next week. — Anthem (@anthemgame) 17 aprile 2019

Freelancers - We are moving the Anthem Livestream to Tuesday, April 23rd due to some unforeseen connection issues we're having in our streaming studio.



We'll follow up with more details next week. — Anthem (@anthemgame) 17 aprile 2019