Anthem: presentate le armature della Legione dell'Aurora in un nuovo trailer

Electronic Arts e BioWare hanno pubblicato un nuovo trailer di Anthem dedicato alle armature della Legione dell'Aurora, incluse nell'omonima edizione del gioco.

La Legione dell'Aurora ricopre un ruolo fondamentale nella lore di Anthem. Guidata dal Generale Helena Tarsis, affrontò e sconfisse le forze oscure permettendo agli abitanti del pianeta di vivere in pace. Uno degli uomini più fidati di Tarsis, Arden Vassa, progettò e costruì lo strale dell'Aurora, antenato del Colosso. Dopodiché, realizzò un'armatura simile per tutti gli altri adepti del Generale. Memori delle gesta della legione, gli Specialisti ora lottano per difendere l'umanità, sulla quale incombe una nuova minaccia.

Le quattro armature dell'Aurora, che potete ammirare nel trailer allegato in apertura di notizia, sono incluse nell'edizione più esclusiva di Anthem, chiamata appunto Legione dell'Aurora, preordinabile a 89,99 euro su console e a 79,99 euro su PC via Origin. Questa versione del gioco include anche il fucile Luce della Legione, la colonna sonora originale e l'accesso alla Vip Demo di Anthem a partire dal 25 gennaio 2018. Tutti gli altri giocatori dovranno invece attendere il primo febbraio per testare il gioco.