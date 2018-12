Anthem: previsto per questa settimana un nuovo Livesteam

Oltre ad aver annunciato una Demo di Anthem per l'inizio del prossimo anno, Bioware sta fornendo al pubblico frequenti aggiornamenti in merito al gioco tramite frequenti livestream in compagnia degli sviluppatori.

Nel corso dell'ultimo appuntamento live, la Software House aveva fornito nuove ed interessanti informazioni sul funzionamento del sistema di loot e sulla progressione del personaggio che caratterizzeranno Anthem. Solo pochi giorni fa, inoltre, Bioware ha diffuso un nuovo trailer del gioco, dedicato alla Legione dell'Aurora, tramite il quale ci sono stati mostrati ulteriori dettagli relativi all'ambientazione e alla trama di Anthem.

Nonostante l'ampia quantità e varietà di materiale mostrato sinora al pubblico, sembra proprio che la Software House non voglia rallentare il ritmo con cui aggiorna la futura Community di Anthem su ciò che i giocatori potranno aspettarsi in seguito al lancio del gioco, attualmente previsto per il 22 febbraio su PC, Xbox One e Playstation 4. Infatti, tramite l'account Twitter ufficiale del gioco, Bioware ha reso noto che un nuovo livestream dedicato al gioco avrà luogo proprio questa settimana. Il nuovo appuntamento con Anthem, come visibile nel cinguettio in calce a questa news, è fissato per giovedì 20 dicembre, alle ore 1:30 PM PST, corrispondenti alle ore 22:30 italiane.