Anthem a prezzo stracciato su PS4, ma solo per pochi giorni

Grazie alle ultime offerte proposte sul PlayStation Plus gli utenti Sony possono aggiungere Anthem alla loro libreria digitale ad un prezzo davvero irrisorio.

Per un periodo di tempo limitato, infatti, sul PlayStation Store sarà possibile accaparrarsi lo sparatutto in terza persona targato BioWare a soli 2,79 euro. Sebbene il supporto al titolo sia ormai terminato e non vi sia più alcuna speranza di vedere Anthem Next, a quel prezzo si può accedere all'intero pacchetto di base che comprende la campagna e la possibilità di giocare in cooperativa le svariate attività endgame attraverso le quali accumulare equipaggiamento di alto livello.

Ecco di seguito il link per raggiungere immediatamente la pagina del prodotto sul negozio Sony:

L'offerta, che termina il prossimo 8 luglio 2021, è riservata esclusivamente agli abbonati a PlayStation Plus e senza un abbonamento attivo al servizio non è possibile approfittare della promozione. Va precisato inoltre che il gioco fa parte del catalogo del servizio ad abbonamento EA Play e può inoltre essere giocato senza costi aggiuntivi da chiunque disponga di un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate sia su PC che su Xbox One/Xbox Series X|S.

A proposito del servizio Sony, sappiate che avete solo poche ore per riscattare i giochi gratis di giugno con il PlayStation Plus prima che arrivino i titoli del mese di luglio.