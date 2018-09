Anthem: prima del lancio della demo si terranno varie sessioni Alpha e Beta

Nel weekend, durante il PAX West di Seattle, Bioware ha annunciato che il primo febbraio del prossimo anno pubblicherà una demo di Anthem, tuttavia questo non sarà l'unico modo per provare il gioco prima del lancio.

Il producer Mike Gamble ha infatti chiarito che prima del lancio lo studio terrà varie sessioni Alpha e Beta per ottenere feedback mentre la demo permetterà di provare una porzione del gioco completo: "la demo di Anthem sarà una demo vecchio stile. Non sarà una tech demo o un test... è una piccola porzione del gioco completo e finito. Prima del lancio terremo comunque diverse fasi Alpha e Beta."

La demo di Anthem sarà disponibile esclusivamente per gli abbonati EA/Origin Access e per coloro che hanno effettuato il preordine del gioco, le fasi Alpha e Beta invece saranno probabilmente inizialmente chiuse e in seguito aperte a tutti, in modo da ricevere il maggior numero di feedback dalla community.

Anthem uscirà il 22 febbraio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC, recentemente BioWare ha dichiarato che il gioco potrebbe influenzare anche il futuro di altri franchise della compagnia come Dragon Age e Mass Effect, inoltre è stato ribadito che i DLC Storia post lancio saranno gratuiti per tutti.