Anthem: il Producer del Gioco discute di PvP e Contenuti Post Lancio

Anthem è atteso su PC, Playstation 4 ed Xbox One a partire dal prossimo 22 febbraio, ma, a quanto pare, BioWare sta già pensando al supporto post-lancio del suo nuovo Titolo.

Su quest'argomento si è infatti recentemente espresso il Producer di Anthem: Scylla Costa. Nel corso di un'intervista rilasciata alla Redazione di MMOGames, Costa ha infatti fatto alcune dichiarazioni decisamente interessanti in merito ai futuri programmi di BioWare.

In particolare, il Producer ha reso noto che alcuni team interni a BioWare stanno lavorando già da alcune settimane a contenuti da rilasciare in una fase successiva alla pubblicazione del Gioco. Questi sviluppatori dovrebbero essere attualmente alquanto impegnati, poichè Costa ha dichiarato che "Ci sono parecchie cose che arriveranno post-lancio". Tra queste, il Producer cita oggetti estetici, nuove creature e "magari una nuova regione da esplorare!". Sono inoltre previsti "diversi eventi e diversi stati atmosferici".



Interrogato in merito, Costa si è inoltre brevemente espresso su di una possibile futura introduzione di una modalità Player-versus-Player in Anthem. Di seguito la dichiarazione rilasciata "Il PvP non è disponibile al lancio, ma dipenderà dai feedback che otteniamo dalla Community dei giocatori". Una risposta sintetica, ma che sembra delineare una non totale chiusura di BioWare nei confronti di tale possibilità.



In chiusura, vi ricordiamo che, anche se la VIP Demo si è ormai conclusa, dovrebbero essere presto resi noti da BioWare nuovi dettagli in merito all'Open Demo di Anthem, la cui data di inizio è attualmente prevista per l'1 febbraio.