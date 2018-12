Anthem: il produttore ribadisce che non ci sarà alcun Season Pass

Michael Gamble, il produttore di Anthem, è sempre molto attivo su Twitter, dove dialoga con piacere con la community e fornisce tante informazioni sul gioco. Oltre ad aver svelato alcuni dettagli sulla versione di prova gratuita, nelle scorse ore ha anche avuto modo di parlare del supporto post-lancio.

In risposta alla domanda di un fan curioso, Gamble ha messo in chiaro, ancora una volta, che Anthem non riceverà alcun Season Pass: "Non c'è nessun Season Pass. Basta comprare il gioco, dopodiché non c'è nulla di cui preoccuparti". Questo dettaglio venne già precisato nel corso dell'E3 2018, ma fa senza dubbio piacere avere un'ulteriore conferma e sapere che in tutti questi mesi i piani della compagnia non sono cambiati.

In un tweet successivo, inoltre, il produttore ha fatto luce sul motivo che ha spinto il team a non pianificare la pubblicazione di un Season Pass: "Il punto è che non vogliamo dividere l'utenza. Quando il mondo cambia, cambia per tutti i giocatori".

Cosa ne pensate di questa decisione? Ricordiamo che Anthem verrà pubblicato il 22 febbraio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. La Vip Demo verrà resa disponibile a partire dal 25 gennaio a tutti coloro che hanno effettuato il preordine e agli abbonati ai servizi EA Access su Xbox One e Origin Access su PC. Tutti gli altri dovranno attendere il primo febbraio. In una recente intervista, il produttore Thomas Singleton ha dichiarato che, anche se potrà essere affrontato in solitaria, Anthem darà il meglio di sè in multiplayer.