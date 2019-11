Anthem per PS4 al prezzo più basso mai visto: 9.99 euro su Amazon Italia!

In attesa delle offerte per il Black Friday 2019 di Amazon.it, al via venerdì 22 novembre per quanto riguarda gli sconti della Settimana del Black Friday, segnaliamo una interessante promozione relativa alla versione PS4 di Anthem, ora in vendita al prezzo più basso mai visto per il gioco EA/BioWare.

Anthem è in vendita a soli 9.99 euro su Amazon Italia, prezzo relativo alla sola versione standard per PlayStation 4. Si tratta di un prezzo assolutamente competitivo per un gioco piuttosto recente ma che, come sappiamo, ha goduto purtroppo di una vita commerciale travagliata dopo aver riscosso un discreto successo al lancio.

Non sappiamo fino a quando la promozione di Amazon.it sarà valida e dunque vi consigliamo di affrettarvi prima che il gioco vada sold-out o che torni ad essere venduto a prezzo pieno. Secondo gli ultimi rumor, BioWare sta lavorando ad una completa revisione di Anthem (progetto conosciuto come Anthem Next), non è chiaro se lo studio stia pensando ad un corposo aggiornamento oppure ad un sequel vero e proprio capace di correggere i problemi del gioco originale.

In ogni caso se siete interessati ad Anthem ma non lo avete mai acquistato, questo è sicuramente il momento giusto per farlo, difficilmente il prezzo scenderà ancora nelle prossime settimane.