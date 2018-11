Anthem su PS5, rinvio in vista per il gioco? BioWare smentisce

Nelle scorse ore si è diffusa su Reddit una voce di corridoio che vorrebbe Electronic Arts interessata a testare un prototipo di Anthem su PlayStation 5: sulle console di attuale generazione il gioco presenterebbe vari problemi e per questo il publisher starebbe valutando un nuovo rinvio. Ma sarà davvero così?

La fonte definisce Anthem "un disastro" e mette in guardia su possibili eventuali ritardi per il gioco targato BioWare, che avrebbe bisogno di più tempo per alcune ottimizzazioni. Sulla questione è intervenuto il producer Mark Darrah su Twitter, il quale ha categoricamente smentito che Anthem possa uscire in ritardo e ribadisce come il lancio sia fissato per il 22 febbraio 2019 su PC, PS4 e Xbox One.

Nessun cenno da parte di BioWare riguardo invece l'approdo del gioco su PlayStation 5, per il momento il gioco resta confermato unicamente su Personal Computer e piattaforma di attuale generazione, restiamo in attesa di eventuali notizie riguardo un porting per PS5 e Xbox Scarlett.