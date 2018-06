Anthem: pubblicato un assaggio del nuovo trailer che verrà mostrato all'EA Play 2018

Dopo il messaggio criptico dei giorni scorsi, poco fa BioWare ha pubblicato un brevissimo teaser di Anthem sui profili social ufficiali.

Si tratta, a tutti gli effetti, di un piccolo antipasto in vista del trailer completo che verrà proiettato all'EA Play 2018, che si svolgerà a Los Angeles alle ore 20:00 di sabato 9 giugno. Il teaser mostra uno dei personaggi avanzare cautamente verso una gigantesca struttura dalla natura ignota, mentre una voce fuori campo pronuncia le seguenti parole: "Qualcosa è la fuori, e vuole distruggerci tutti". Potete ammirarlo in apertura di notizia.

Il trailer dell'EA Play 2018 fornirà un assaggio del mondo di gioco, della storia, dei personaggi e dei mostri. Durante l'evento verrà anche fornita un'analisi dettagliata delle meccaniche di gioco e mostrate fasi di gameplay, con particolare focus sui combattimenti. Ulteriori approfondimenti e retroscena sullo sviluppo verranno forniti dal General Manager Casey Hudson, dall'Executive Producer Mark Darrah e dal Lead Writer Cathleen Rootsaert.

Appuntamento, quindi, alle ore 20:00 di sabato 9 giugno. Vi ricordiamo che Anthem è atteso su PlayStation 4, Xbox One e PC nel corso del primo trimestre del prossimo anno. Durante l'E3, probabilmente, verrà anche svelata la data d'uscita precisa.