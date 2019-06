Anthem: al via il Public Test Sever su PC dedicato al Cataclisma, tutte le informazioni

Il team di BioWare ha recentemente presentato le novità dell'evento Cataclisma in un video gameplay. A partire da oggi, martedì 4 giugno, sarà possibile per alcuni utenti PC dare un primo sguardo al contenuto.

Nel corso della giornata prenderanno infatti il via, esclusivamente su PC ed in lingua inglese, i Public Test Server dedicati proprio all'evento Cataclisma. Per poter accedere ad essi, i videogiocatori dovranno essere in possesso di una versione PC di Anthem oppure essere abbonati al servizio Origin Access Premier. Per usufruire di questa possibilità, gli utenti dovranno accedere alla propria libreria su Origin, dove potranno attivare manualmente il download del contenuto.

Nel corso del Public Test Server, i giocatori non potranno usufruire dei propri Strali, XP od altri tipi di equipaggiamenti. Specularmente, quanto ottenuto nel PTS non potrà essere trasportato nella propria versione del gioco. Per consentire agli utenti di concentrarsi esclusivamente sull'esperienza di gioco, tutti i giocatori avranno a disposizione alter-ego di livello 30, con accesso a tutte e quattro le tipologie di Strale. Nel corso del PTS, sarà possibile "esplorare nuove aree, affrontare potenti nemici e fronteggiare alcuni degli aventi atmosferici più letali che il mondo di Anthem può scatenarvi contro".



In chiusura vi segnaliamo che recentemente BioWare ha apportato alcune modifiche alla roadmap degli aggiornamenti di Anthem.