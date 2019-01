Anthem: Q&A e Gameplay in diretta stasera alle 19:00

Oggi non è solo il giorno di Resident Evil 2 (giocato in diretta alle 12:00 e alle 21:00) ma anche di Anthem: a partire dalle 19:00 la redazione sarà in diretta su Twitch per mostrare una sessione di gameplay del gioco BioWare e rispondere a tutte le vostre domande.

Appuntamento nel tardo pomeriggio su Twitch per approfondire le prime fasi di Anthem, in attesa della diretta potete lasciare qui sotto le vostre domande, troveranno risposta durante la trasmissione. Questo weekend Electronic Arts pubblicherà la VIP Demo di Anthem accessibile agli abbonati EA/Origin Access e a coloro che hanno prenotato il gioco, la stessa versione di prova sarà disponibile per tutti anche dall'1 al 4 febbraio.

Il gioco entrato in fase Gold nelle scorse ore, il publisher si prepara ora ad avviare la catena distributiva che ci porterà al lancio del gioco nei negozi il prossimo 22 febbraio. Recentemente BioWare ha fatto sapere che presto svelerà i piani per il supporto post lancio di Anthem, restiamo in attesa di saperne di più.