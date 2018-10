Anthem: i raid avranno il matchmaking; il loot non sarà scambiabile con altri giocatori

Il sempre attivissimo produttore esecutivo Mike Darrah, ha svelato alcune interessanti informazioni su Anthem, nuovo e ambizioso titolo in sviluppo presso gli studi di BioWare.

Tanto per cominciare, ha ribadito che i raid supporteranno il matchmaking. Ciò significa che anche i giocatori solitari potranno trovare un squadra se decideranno di affrontare queste particolari attività end-game, a differenza di quanto accade in altri giochi come Destiny. È bene specificare, in ogni caso, che non conosciamo ancora il livello di complessità dei raid di Anthem. Il matchmaking sarà abilitato anche per qualsiasi altra attività presente nel gioco, come specificato nei giorni scorsi.

In un altro tweet, Darrah ha invece spiegato che il loot ottenuto sconfiggendo i nemici e portando a termine le quest non potrà essere scambiato con altri giocatori, caratteristica che allinea Anthem a molte delle produzioni più recenti. La maggior parte del loot ricevuto in premio sarà dedicato allo Strale (Javelin) indossato dal giocatore in quel momento, e solo una piccola parte agli altri.

Cosa ve ne pare di queste informazioni? Ricordiamo che Anthem verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il 22 febbraio 2019. Il titolo è recentemente entrato in fase Alpha e tutti i suoi contenuti sono stati completati. BioWare ha promette un supporto costante, attualmente ci sono già 4/6 team al lavoro sui contenuti aggiuntivi di Anthem.