Anthem: replica della diretta Twitch dedicata alle attività end-game

Si è da poco conclusa una nuova diretta dedicata ad Anthem. Questa volta, Mike Gamble, Ben Irving e Jon Warner di Bioware ci hanno mostrato una delle attività disponibili nell'end-game: l’assalto alle roccaforti.

Le Roccaforti, (Stronghold in inglese) proporranno un’esperienza simile ai dungeon classici. In questo caso, gli sviluppatori hanno affrontato l’ardua missione nei panni di un Intercettatore, uno Strale che eccelle in maneggevolezza, agilità e versatilità, perfetto per avvicinarsi rapidamente ai nemici al momento opportuno, infliggere danni e allontanarsi altrettanto rapidamente prima che la situazione precipiti. Per avere la meglio sugli avversari l’Intercettatore si serve di due potenti lame e di una serie di abilità devastanti che lo rendono efficiente sia in autonomia che nel ruolo di supporto. Questo Javelin può portare con sé un massimo di due armi alla volta, che potranno essere sostituite fra una missione e l’altra. In apertura di notizia trovate la replica della diretta. Che ne pensate del nuovo gioco di Bioware? Vi ha convinto?

Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Anthem sarà disponibile a partire dal 22 febbraio 2019 su Xbox One, Playstation 4 e PC. Tutti i giocatori potranno provare il gioco a partire dal primo febbraio, coloro che hanno effettuato il preordine e gli abbonati a EA Access o Origin avranno accesso alla demo dal 25 gennaio. Avete già dato un’occhiata all’ultimo trailer incentrato sulle armature della Legione dell'Aurora?