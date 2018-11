Anthem: i requisiti raccomandati per PC della versione Alpha

Dopo aver annunciato che la Closed Alpha di Anthem si terrà dall'8 al 9 dicembre, BioWare ha pubblicato i requisiti di sistema raccomandati della versione Personal Computer. Il vostro PC sarà in grado di reggere il gioco?

Di seguito elenchiamo i requisiti di sistema raccomandati per la versione Alpha di Anthem:

Sistema Operativo: 64-bit Windows 10

Processore: Intel Core i5 3570 o AMD FX-6350

Memoria: 8 GB RAM

Scheda Video: NVIDIA GTX 970 4GB, AMD R9 390 8GB

Hard Drive: Almeno 60GB di spazio libero

Rientrando nei requisiti riportati sopra, il vostro PC dovrebbe riuscire a reggere in modo ottimale la Closed Alpha di Anthem. Come se la caverà la vostra configurazione hardware?

La Closed Alpha di Anthem sarà accessibile anche per chi non ha effettuato il preordine, ma solamente per pochi utenti selezionati. I giocatori interessati possono registrarsi con il proprio account Electronic Arts al sito EA Community Playtesting, entro e non oltre il 3 dicembre. Una volta effettuato il login vi basterà selezionare la piattaforma di riferimento (PlayStation 4, Xbox One o PC): se verrete selezionati riceverete per email l'accesso al download della Closed Alpha.

Ricordiamo che saranno organizzate diverse sessioni di gioco, e che ogni utente potrà accedere ad una o più di esse (tuttavia, potrà testare la Closed Alpha su una sola piattaforma).