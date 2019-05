Anthem, Resident Evil VII e Assassin's Creed Odyssey nei Deals with Gold della settimana

Tornano i Deals with Gold della settimana, e anche questa volta i titoli proposti in offerta speciale sono davvero interessanti. Tra questi infatti troviamo il controverso looter-shooter di BioWare, Anthem, ma anche il Season Pass di Assassin's Creed Odyssey e Resident Evil VII.

Delle vicende di Anthem vi abbiamo parlato a lungo sul nostro sito, per cui se ci seguite conoscerete già abbastanza le peripezie che lo riguardano. Si tratta di un ambizioso progetto di BioWare che però non sembra essere andato come si sperava, per colpa di alcuni bug e diverse polemiche con la community dei gamer. Nonostante i problemi però, BioWare continuerà il supporto di Anthem come pianificato, per cui chi fosse interessato può dargli un'occhiata a prezzo scontato.

Per i possessori di Assassin's Creed Origins sarà interessante notare la presenza del Season Pass del gioco, proposto al 25% di sconto. La prospettiva di aggiungere ulteriori ore di gioco pagandole di meno vi attira?

Infine, per gli amanti del survival horror, ecco anche la Gold Edition di Resident Evil VII, uno dei titoli più apprezzati del 2017 (qui la nostra recensione di Resident Evil VII) scontata del 50%.

Il resto del catalogo lo potete consultare sul sito di Major Nelson. Che ne pensate delle offerte della settimana? Ne approfitterete?