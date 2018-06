Anthem richiederà una connessione sempre attiva per giocare

Tramite le pagine di GameSpot USA, Mark Darrah di BioWare ha confermato che Anthem sarà un gioco Always Online e dunque richiederà una connessione continua alla rete per giocare, anche nel caso si decida di affrontare l'avventura da soli.

In mancanza di una connessione non sarà possibile avviare il gioco, il quale sarà fortemente legato all'infrastruttura online di Electronic Arts, con la necessità di comunicare continuamente con i server. In una nota a magine, lo stesso Darrah ha confermato che Anthem non avrà una modalità PvP.

Anthem uscirà il 22 febbraio 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, Electronic Arts ha aperto i preordini per le edizioni Standard e Legione dell'Aurora.