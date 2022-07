Anthem: rimanenze di magazzino in vendita a un centesimo! Fan fanno incetta di copie

Dopo la delusione per il fallimento di Anthem Next e la chiusura a tempo indeterminato della proprietà intellettuale, c'è una 'buona notizia' per il GDR sci-fi BioWare: il crollo del prezzo di Anthem è finito. Sì, ma solo perché il gioco viene ormai venduto a un solo centesimo!

L'utente conosciuto su TikTok come ClockLava spiega infatti di essersi recato presso il locale Gamestop e di aver scoperto, con sua somma sorpresa, che il negozio stava effettivamente svendendo le copie di Anthem al prezzo simbolico di un centesimo di dollaro, presumibilmente per liberarsi delle scorte di magazzino.

La situazione limite descritta dal tiktoker sembra essersi ripetuta anche in secondo negozio della nota catena videoludica, come spiega il redditor Spider-Man_Fan mostrando in rete le foto che testimoniano, appunto, l'avvenuto acquisto di decine di copie di Anthem da Gamestop a un prezzo nominale di un solo centesimo.

A giudicare dallo scontrino mostrato dall'utente di Reddit, il negozio ha applicato uno sconto di oltre il 95% sul prezzo di 0,59 dollari (tasse incluse) delle 37 copie di Anthem acquistate. Al netto delle gravi mancanze ludiche, della fine prematura del supporto post-lancio e di tutti i problemi che hanno interessato Anthem sin dall'approdo su PC, PS4 e Xbox One il 25 gennaio del 2019, si tratta certamente di un'offerta irrinunciabile (paradossalmente, lo sarebbe stata anche solo per l'acquisto a un centesimo delle custodie vuote).