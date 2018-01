Anthem rinviato ai primi mesi del 2019, arriva la conferma di EA

Dopo aver svelato gli ultimi risultati finanziari ha annunciato una nuova finestra di lancio per: il nuovo gioco di BioWare è atteso in uscita su PC, PS4 e Xbox One per il primo trimestre del 2019.

Dal momento che Electronic Arts ha parlato di primo trimestre del 2019, questo significa che la nuova finestra di lancio di Anthem è fissata fra l'1 gennaio 2019 e il 31 marzo 2019, periodo in cui i giocatori potranno finalmente mettere mano al nuovo titolo BioWare atteso su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Considerando che la finestra di lancio precedente era fissata per gli ultimi mesi del 2018, adesso lo sviluppatore potrà contare su qualche mese in più per apportare ulteriori miglioramenti al gioco. A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli da Electronic Arts e BioWare.