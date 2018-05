Anthem sarà giocabile anche in single player, ribadisce il general manager di Bioware

Tramite un post pubblicato sul blog ufficiale, il General Manager di Bioware Casey Hudson è tornato a parlare delle caratteristiche di Anthem, confermando che sarà possibile giocare anche in solitaria.

Il dirigente afferma che essendo Anthem un progetto firmato Bioware, i giocatori dovrebbero sentirsi come gli eroi della storia. Sa che in tanti sono preoccupati per la natura multiplayer del titolo, tuttavia il team ha strutturato il design del gioco in modo tale da "creare un'esperienza unica in cui è possibile avere il controllo della propria storia. Storia che avrà corso all'interno di un mondo multiplayer in continua evoluzione". Nonostante ciò, Hudson promette che "Anthem è pensato per far risaltare gli aspetti migliori dell'appartenenza a una community online, ma potrete scegliere se giocare alla campagna solamente con i vostri amici o anche completamente da soli". Insomma, sembra proprio che anche gli amanti del single player potranno godersi Anthem senza problema di sorta, nonostante il gioco dia il meglio di sé in multiplayer.

Ricordiamo ai lettori che recentemente Electronic Arts ha confermato che Anthem uscirà nel corso dei primi mesi del 2019. Il nuovo titolo di Bioware sarà presente all'E3 2018, gli sviluppatori hanno dichiarato che stanno lavorando duramente sul materiale che verrà mostrato in occasione della fiera losangelina.