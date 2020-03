Anthem è in sconto a partire da 4,98 euro su Amazon.it

Il primo anno di Anthem non è andato nel migliore dei modi, ma gli sviluppatori di BioWare hanno assicurato di essere al lavoro sulla sua ri-progettazione. Nell'attesa di scoprire cosa hanno in serbo per i giocatori, segnaliamo che il gioco può essere acquistato ad un prezzo davvero stracciato su Amazon.

Mentre vi scriviamo, è possibile acquistare la versione Xbox One del gioco ad appena 4,98 euro, un prezzo davvero ridotto. L'edizione per PlayStation 4 è in vendita a 8,99 euro, mentre quella per PC a 9,99 euro. In sconto c'è anche l'Edizione Legione dell'Aurora, che su entrambe le console può essere acquistata a 14,99 euro. Al suo interno, oltre al gioco base, trovano spazio anche i Pacchetti armatura Colosso, Tempesta, Guardiano e Intercettore Legione dell'Aurora, un'arma leggendaria, un accessorio leggendario per l'armatura Guardiano e la colonna sonora digitale di Anthem.

Ci teniamo a precisare che le offerte. Amazon non ha indicato una data di scadenza, pertanto se siete interessati vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.