Anthem, lo sfortunato gioco di EA avvistato su SteamDB: annuncio in vista?

Di Anthem non possiamo avere che un triste ricordo, con l'action-RPG di BioWare che avrebbe dovuto rappresentare un gioco con cui divertirsi online per molti anni dal suo debutto. Una volta sul mercato, ha tuttavia mostrato tutte le sue debolezze e, accantonato il tentativo di salvataggio con Anthem Next, è stato definitivamente abbandonato da EA.

Strano che possa sembrare, Anthem è stato però avvistato di recente nel database di Steam. A segnalarlo è stato un utente reddit, che è riuscito a rintracciare il link che ci porta alla scheda del gioco presente nel database della piattaforma Valve. Al momento non sappiamo molto al riguardo, se non che le poche informazioni disponibili sono state inserite in data 25 aprile.

Al momento Electronic Arts non ha fornito alcuna anticipazione ufficiale al riguardo, e non sappiamo se Anthem troverà mai effettivamente spazio su Steam. Tuttavia, il fatto di aver avvistato la scheda del gioco all'interno del suo database non può che sollevare qualche sospetto. Seppur ormai abbandonato al suo destino, il titolo online presentava delle evidenti potenzialità e non è detto che qualche utente non sia in qualche modo curioso di indossare la propria tuta alare per provare l'ebbrezza di esplorare in volo il mondo Sci-Fi ideato da BioWare.

Il gioco è spesso stato avvistato a prezzi stracciati in questi mesi: nel 2022 Anthem è stato persino venduto a 1 centesimo.