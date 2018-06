Anthem si mostra in un nuovo e spettacolare trailer all'E3 2018

Ad un anno esatto di distanza dal reveal, durante l'EA Play 2018 che si sta svolgendo mentre vi scriviamo è tornato a mostrarsi Anthem in nuovo e bellissimo trailer sulle note dei Muse.

Il filmato offre uno sguardo sulle ambientazioni prima di focalizzarsi in alcuni combattimenti ad alto tasso di spettacolarità che coinvolgono anche un grandissimo boss. Come chiaramente specificato nel filmato, tutte ciò che viene mostrato è stato realizzato con il motore di gioco. Potete ammirare il trailer in apertura di notizia, buona visione!

Per l'occasione, gli sviluppatori hanno specificato che Anthem, sebbene includerà funzionalità multiplayer e un open world condiviso con altri giocatori, è progettato in modo da essere goduto anche in single player, potendo contare su una componente narrativa molto forte. La cooperativa non sarà obbligatoria. Saranno incluse le microtransazioni, ma saranno solo per oggetti di natura estetica.

Restiamo in attesa di ulteriori informazioni su Anthem, che risulta atteso su PlayStation 4, Xbox One e PC per il 22 febbraio 2019.