Anthem si mostra nel nuovo Livestream con una lunga sessione di Gameplay

Come in precedenza annunciato da Bioware, nel corso della serata del 17 gennaio, si è tenuto un nuovo Livestream dedicato ad Anthem.

Nel corso della Live, Ben Irving, Lead Producer, e Emily Taylor, Senior Level Designer, hanno consentito al pubblico di dare uno sguardo più approfondito al ricco Universo di Anthem. L'appuntamento ha avuto una durata complessiva di circa un'ora, durante la quale gli Sviluppatori hanno avuto modo di mostrare una lunga sessione di gameplay. Come di consueto, potete visionare l'evento integrale tramite il video che vi riportiamo in apertura a questa news.



Questa nuova Live rappresenta sicuramente un altro interessate tassello per comprendere alcune delle caratteristiche di Anthem. Ricordiamo inoltre che, recentemente, BioWare ha fornito ulteriore materiale agli utenti che stanno aspettando con impazienza il gioco. Recentemente, sono infatti stati pubblicati un nuovo Trailer dedicato a storia, progressione e personalizzazione ed il video della missione "Preventative Precautions".

Vi ricordiamo che la pubblicazione del Titolo è ormai imminente. Anthem sarà infatti disponibile a partire dal prossimo 22 febbraio, in contemporanea su PC, Xbox One e Playstation 4. Per i Lettori che desiderano maggiori informazioni sull'universo narrativo della nuova IP di BioWare, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è possibile trovare un nostro speciale dedicato, a cura di Lorenzo Domenis.