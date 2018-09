Anthem: il sistema di dialogo consente solo due scelte durante le conversazioni

Parlando ai microfoni di PC Gamer durante il PAX West di Seattle, Mark Darrah di BioWare è tornato a discutere di alcuni aspetti di Anthem, il nuovo RPG Sci-Fi su cui la software house sta attualmente lavorando e che si appresta a lanciare su PC e console il 22 febbraio.

Come confermato da Darrah, a differenza di quanto è possibile vedere in giochi come Mass Effect e Dragon Age, sarà possibile scegliere solo fra due opzioni di dialogo in Anthem, durante le conversazioni con gli NPC. Le decisioni di dialogo, inoltre, non prevedono neanche un sistema di moralità.

"Stiamo mostrando questo ad un pubblico che non è abituato a questo tipo di conversazioni e decisioni. Abbiamo voluto renderlo più semplice, ma non vogliamo nemmeno presentarvi delle scelte fasulle".

A Fort Tarsis, la HUB del gioco, sarà in ogni caso possibile approfondire a dovere e dialogare con i personaggi che popoleranno il mondo di gioco di Anthem. Ricordiamo inoltre che, esplorando l'area di Fort Tarsis, il gioco passerà dalla telecamera in terza persona a quella in soggettiva.

Chissà cosa ne penseranno i fan della software house canadese, abituati da sempre ad avere ampia libertà di scelta nelle conversazioni. Voi cosa ne pensate?

Ricordiamo che Anthem sarà pubblicato il 22 febbraio 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. BioWare ha confermato in una nuova intervista che il tipo di storytelling di Anthem potrebbe influenzare il futuro di Dragon Age e Mass Effect. Per un maggiore approfondimento sull'RPG Sci-Fi, vi rimandiamo alla nostra Video Anteprima.