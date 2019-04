Anthem: un sondaggio su reddit boccia impietosamente il gioco BioWare

L'utente SyntaxTheGr8 ha coinvolto la community di reddit per riusire a definire un quadro complessivo dell'opinione che i giocatori si sono fatti di Anthem, il controverso e discusso looter-shooter di BioWare ed Electronic Arts.

Prevedibilmente, considerando i gravi problemi che affliggono l'attuale esperienza di gioco, l'opinione complessiva degli utenti non è affatto lusinghiera nei confronti del titolo. Con un campione di più di 1.000 partecipanti al sondaggio, il 49.9% ha per esempio affermato di aver riscontrato "molti bug" nel corso della propria esperienza, con il 20.6% che ha confermato di essere persino incappato in problematiche che hanno compromesso il corretto funzionamento della propria piattaforma di gioco (ricorderete i casi in cui il gioco causava il blocco totale di PlayStation 4).

L'88.3% ha inoltre dichiarato di non far parte di alcun gruppo o team di gioco, un dato disarmante per un titolo che puntava a proporre un'esperienza multiplayer cooperativa di primo livello, come dichiarato diverse volte dal team di sviluppo prima della pubblicazione. In aggiunta, il 55.8% si dice totalmente insoddisfatto di come viene gestito al momento il sistema di loot di Anthem, forse l'aspetto più importante della produzione. A tal proposito, BioWare si è messa in cerca di un designer che sia in grado di mettere una toppa ai molteplici problemi che minano alle fondamenta il loot system da loro creato. Tramite questo indirizzo potete dare uno sguardo a tutti gli altri deludenti risultati emersi dal sondaggio. L'immagine generale che si viene a creare è quella di un progetto confusionale, che ha centrato solo alcuni dei suoi obiettivi, e che risulta fallato da gravose lacune figlie di uno sviluppo estremamente travagliato.

Anthem è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One.