Anthem è stato il gioco più venduto a febbraio negli Stati Uniti

Anthem è stato il videogioco più venduto a febbraio in Nord America, registrando il secondo miglior debutto di sempre negli Stati Uniti per un gioco BioWare, subito dietro a Mass Effect 3 uscito nel 2012.

Jump Force agguanta il secondo posto della classifica mentre Kingdom Hearts III (uscito a fine gennaio) si piazza sul gradino più basso del podio. Di seguito la Top 20 diffusa da NPD.

Classifica USA Febbraio 2019

Anthem Jump Force Kingdom Hearts III Far Cry New Dawn Red Dead Redemption 2 Resident Evil 2 Super Smash Bros Ultimate Metro Exodus NBA 2K19 Call of Duty Black Ops IIII New Super Mario Bros U Deluxe Mario Kart 8 GTA V Assassin's Creed Odyssey The Legend of Zelda Breath of the Wild Minecraft Super Mario Party Rainbow Six Siege Madden NFL 19 Marvel's Spider-Man

Buoni risultati anche per Far Cry New Dawn e Metro Exodus che debuttano rispettivamente in quarta e ottava posizione. Assente invece Crackdown 3, che non riesce ad entrare nemmeno nella Top 10 dei giochi Xbox più venduti del mese, da notare però come NPD non tenga traccia dei download effettuati da Xbox Game Pass.

Sul fronte hardware, Switch continua a dominare registrando il miglior mese di febbraio per Nintendo in termini di incassi dal 2011. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le vendite di console e accessori sono calate del 12% in Nord America. Un dato che non deve stupire, ci avviciniamo sempre di più alla fine del ciclo vitale delle piattaforme di attuale generazione e tutto sembra ormai pronto per l'avvento delle console Next-Gen come PlayStation 5 e Xbox Scarlett.