Anthem: la storia del nuovo gioco BioWare in un video

Quando si tratta di costruire universi narrativi intriganti, multiformi e pieni di vita, BioWare è uno dei nomi che più affascina i giocatori di tutto il mondo. La software house canadese ha creato saghe iconiche, ricchissime di dettagli e sfaccettature sul piano del racconto.

Ora BioWare si prepara a tornare sulle scene con Anthem, un titolo che sin da subito ha suscitato una certa curiosità nel panorama videoludico per la sua ambientazione e per il suo contesto narrativo. In questo video speciale cercheremo di spiegarvi un po' più nel dettaglio le basi della storia di Anthem, in modo da fare un po' di chiarezza sulla sua stratificata mitologia.

Il nuovo gioco degli autori di Mass Effect e Dragon Age sarà disponibile dal 22 febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox One, la demo di Anthem uscirà invece il primo febbraio con accesso anticipato dal 25 al 27 gennaio per coloro che hanno prenotato il gioco e per tutti gli abbonati EA/Origin Access.