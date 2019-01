Anthem: storia, progressione e personalizzazione in un nuovo trailer

Ci avviciniamo sempre più all'atteso debutto di Anthem, il nuovo gioco di BioWare con cui la casa canadese cercherà di risollevare le sorti del proprio destino e tornare tra le grazie dei giocatori dopo la sfortunata avventura con Mass Effect: Andromeda.

"This is Anthem" è una serie di filmati con cui gli sviluppatori ci presenteranno il titolo in tutte le sue sfaccettature prima del lancio ufficiale. Il primo di questi video speciali, che vi abbiamo riportato come al solito in cima alla notizia, ci consente di approfondire tre argomenti principali riguardanti il gioco Sci-Fi: la sua storia, il sistema di progressione, e le varie modalità di personalizzazione del nostro personaggio.



Apprendiamo quindi che nel caotico ed eterogeneo mondo di gioco creato da BioWare, i giocatori vestiranno i panni di un Freelancer, un pilota facente parte di un gruppo elite considerabile in parte un esploratore, e in parte protettore e avventuriero. La storia del gioco ruoterà attorno all'Anthem of Creation, un artefatto apparentemente divino in grado di contenere al suo interno il potere della vita e della morte, sul quale la malvagia fazione dei Dominion sta cercando di mettere le mani.

Ci vengono in seguito mostrati i vari tipi di tute Javelin fra cui potremo scegliere (che ci permetteranno, a seconda delle nostre preferenze, di puntare più sulla rapidità di manovra, o sulla forza bruta, e così via) e i modi di cui disporremo per caratterizzare a nostro piacimento il protagonista dell'avventura.



Lasciandovi alla visione del nuovo trailer, ricordiamo che Anthem uscirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 22 febbraio.