Anthem: svelate le caratteristiche principali delle quattro classi

Con un nuovo post pubblicato sul sito ufficiale del gioco, Electronic Arts e BioWare hanno svelato i primi dettagli sulle quattro classi selezionabili di Anthem, rivelando le caratteristiche principali del Guardiano, del Colosso, dell'Intercettore e della classe Tempesta.

Il Guardiano si presenta come la classe più equilibrata e versatile, con un'ampia varietà di armi a disposizione, perfetta per muovere i primi passi nel gioco. Tra le abilità a sua disposizione segnaliamo la Mazza energetica, le Granate, il Punto di adunata e la Batteria di missili multi-bersaglio.

Come suggerisce il nome, il Colosso si propone come una massiccia macchina da guerra in grado di imporre la sua possenza sul campo di battaglia, potendo contare sulle armi pesanti a sua disposizione e sulla possibilità di utilizzare anche un lanciafiamme. Questa classe dispone delle abilità Impatto pesante, Scudo, Mortaio e Cannone da assedio.

Diversamente dal Colosso, l'Intercettore concentra la sua essenza sulla rapidità, permettendo ai giocatori di ribaltare le sorti di una battaglia con la possibilità di sferrare attacchi veloci con le lame. Un'ottima scelta se preferiamo avvicinarci al nemico, infliggere danno e indebolirlo per poi allontanarci prima che questi abbia il tempo di reagire.

Infine troviamo Tempesta, una classe in grado di volare rasoterra e di sfruttare la potente tecnologia dei "catalizzatori" per aumentare i poteri cinetici latenti dei piloti. Tra le sua abilità troviamo il Volo rasoterra e il Teletrasporto.

Voi con quale classe pensate di iniziare? Ricordiamo che Anthem sarà disponibile dal 22 febbraio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.