Anthem fu sviluppato in soli 15 mesi? Le rivelazioni di un ex BioWare

Mentre in rete si discute del disastroso lancio di The Lord of the Rings Gollum, l'ex dipendente di BioWare Ian Saterdalen si riaffaccia sui social per svelare un importante retroscena su uno dei 'fallimenti videoludici' più cocenti degli ultimi anni, vale a dire Anthem.

"Ho imparato davvero molto con questo progetto", spiega Saterdalen sui social riferendosi appunto al lavoro che ha portato avanti con BioWare per dare forma alla sfortunata avventura sci-fi Anthem ormai cancellata. L'ex dipendente di BioWare rivela quindi che "sapevamo che non era ancora pronto (quando vide la luce dei negozi, ndr), dato che il gioco fu letteralmente sviluppato da zero in appena 15 mesi, il che è inaudito se pensiamo alla sua portata".

Dopo aver spiegato che lo sviluppo effettivo di Anthem è avvenuto in un arco di tempo così breve, Saterdalen ha risposto alle domande della community e, sempre dal suo profilo Twitter, ha fornito ulteriori retroscena sulla realizzazione del titolo sci-fi di BioWare.

Stando all'ex dipendente della sussidiaria di EA, il massiccio ricorso al crunch da parte di BioWare spinse lui e numerosi colleghi a lavorare fino a 90 ore a settimana. Sempre a detta di Saterdalen, il dirompente report di Jason Schreier sullo sviluppo di Anthem riuscì a scattare una fotografia credibile dello stato in cui versava al tempo il team che stava dando forma al titolo, per poi aggiungere che "è improbabile che la storia completa verrà mai rivelata, ci sono ancora tanti sviluppatori che continuano a lavorare con loro e altrettanti colleghi che sono ancora vincolati da accordi di non divulgazione".