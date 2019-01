Anthem: un team di tre giocatori affronta la missione 'Lost Arcanist' nel nuovo gameplay

Electronic Arts e BioWare tornano a mostrare in azione Anthem, l'ambizioso action-adventure Sci-Fi disponibile dal 22 febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Publisher e sviluppatore hanno mostrato un nuovo video di gameplay della durata di 15 minuti, in cui possiamo seguire un team di tre giocatori affrontare la missione "Lost Arcanist".

Il filmato, pubblicato in anteprima da IGN.com e che potete visionare a questo indirizzo (o qui in formato MP4), ci permette di seguire l'avanzamento della quest da tre punti di vista differenti: quello dell'Interceptor, dello Storm, e del Colossus, tre delle classi che potremo selezionare all'interno del titolo. Il video gameplay mostra diverse sequenze di esplorazione giocate in volo, che ci consentono di ammirare la bellezza del mondo open world creato da BioWare, ma non mancano ovviamente le scene di combattimento. Nella seconda metà del filmato, vediamo i tre giocatori arrivare in fondo ad un dungeon irto di pericoli, e quindi concludere con successo la missione.



Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Anthem sarà pubblicato il 22 febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. A fine gennaio verrà lanciata la demo VIP del gioco, che, come precisato da bioWare, non rappresenterà la build definitiva del gioco. Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo alla nostra Anteprima.