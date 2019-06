Anthem e The Division 2 tra i nuovi Deals with Gold su Xbox One e Xbox 360

Diciamoci la verità: poche cose ci regalano soddisfazione come comprare giochi a prezzo scontato. Se poi si tratta di titoli davvero niente male, la gioia è anche maggiore. Parliamo dunque dei Deals with Gold della settimana, che oggi aggiungono ben tre nuovi giochi che potrebbero attirare un bel po' di giocatori.

Si tratta di Anthem, proposto al 60% di sconto, Tom Clancy's The Division 2, scontato del 35% e di Team Sonic Racing, che trovate al 25% in meno del prezzo originale.

Su Anthem abbiamo scritto veramente tanto su queste stesse pagine. Si tratta di un ambizioso progetto di BioWare, uno shooter a mondo condiviso, che però è stato funestato da bug ed errori di varia natura ed un supporto non proprio impeccabile. Lo sconto importante a cui è proposto però, potrebbe far venire voglia di dargli una chance. Sul nostro sito trovate anche la nostra recensione di Anthem.

The Division 2 è il nuovo capitolo della saga sparatutto di Ubisoft, che si è presentato più in forma che mai, come potrete vedere anche dalla nostra recensione di The Division 2. È anche scontato, cosa volete di più?

Team Sonic Racing è il racing arcade dedicato al Porcospino Blu di Sega e i suoi amici. Con Crash Team Racing Nitro-Fueled in uscita, il fatto che sia proposto a prezzo scontato potrebbe rappresentare una buona occasione per confrontare i due titoli. Intanto, sul nostro sito trovate la recensione di Team Sonic Racing.

Il resto del catalogo scontato è consultabile sul sito di Major Nelson. Che ne pensate? Approfitterete di qualche offerta?