Anthem: il trailer dei Game Awards 2018 è incentrato sulla storia

Come promesso nei giorni scorsi, Anthem si è mostrato in un nuovo trailer nel corso della cerimonia di premiazione dei Game Awards 2018, in corso di svolgimento mentre vi scriviamo.

Il filmato, che potete ammirare in apertura di notizia, è incentrato sulla storia. Questa la sua descrizione ufficiale, nella quale si fa riferimento a un potente nemico: "Grazie alla potenza degli strali, abili piloti chiamati lancieri furono in grado di respingere i pericoli di questo mondo. Ma è emerso un nuovo nemico, bramoso di impossessarsi dell'illimitato potere dell'Inno. E se ci riuscirà, niente potrà più contrastarlo".

Ricordiamo che Anthem verrà pubblicato il 22 febbraio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Questo weekend si svolgerà la Closed Alpha per un numero limitato di giocatori. A causa dell'accordo di non divulgazione, non aspettatevi tuttavia di vedere immagini o video di gameplay.