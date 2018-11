Anthem: l'ultimo livestream ci porta nella città di Fort Tarsis

In occasione dell'ultimo livestream di Anthem organizzato dagli sviluppatori di Bioware, è stata mostrata la città di Fort Tarsis, punto di riferimento centrale dell'universo ricreato nel gioco.

In origine, Michael Gamble, Lead Producer di Anthem, aveva promesso che in occasione dello streaming sarebbero stati approfonditi numerosi argomenti, tra cui il ruolo delle Fazioni, i livelli di difficoltà e, ovviamente, la città di Fort Tarsis. Purtroppo, numerosi ed inattesi problemi tecnici relativi al software utilizzato per lo streaming e alla connessione hanno interferito con il corretto svolgimento della live. Come potete vedere in calce a questa news, lo stesso Gamble ha aggiornato l'utenza sulle difficoltà intervenute, tramite il proprio account Twitter. A seguito di alcuni rinvii, è stato infine possibile far partire lo streaming, che, tuttavia, ha avuto una durata ridotta rispetto ai precedenti.

Nonostante le difficoltà, Gamble ha potuto mostrare agli utenti alcuni interessanti scorci della città di Fort Tarsis e dei suoi numerosi abitanti. Potete visionare integralmente il video, della durata complessiva di circa una ventina di minuti, in calce a questa news. Nel corso della stessa serata, Bioware ha inoltre annunciato l'avvio di una prima Closed Alpha di Anthem, che si terrà tra sabato 8 e domenica 9 dicembre. Per accedervi, sarà necessario effettuare una registrazione al programma entro il 3 dicembre. Vi rammentiamo, infine, che la Software House ha smentito i recenti rumor inerenti ad un rinvio del gioco: Anthem è dunque atteso, senza, variazioni ulteriori, per il 22 febbraio 2019, su PC, Playstation 4 ed Xbox One.