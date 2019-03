Anthem: una decalcomania in regalo agli abbonati EA e Origin Access

BioWare ed Electronic Arts hanno annunciato che tutti i giocatori di Anthem con un abbonamento attivo ad EA Access su Xbox One e Origin Access su PC riceveranno un elemento cosmetico speciale come ricompensa.

Si tratta, nello specifico, della decalcomania "In tutte le direzioni", che potrà essere utilizzata su qualsiasi strale in Anthem. Il suo aspetto, purtroppo, non è ancora stato svelato, ma è stato chiarito che per ottenerla i giocatori abbonati ad EA/Origin Access dovranno accedere al gioco almeno una volta dal 15 al 31 marzo 2019. Per riceverla e utilizzarla bisognerà effettuare i seguenti passaggi:

Completa i tutorial; Parla con Prospero nella sua bancarella a Fort Tarsis; Completa la sua missione; Parla di nuovo con lui; Accedi al negozio; Ottieni gli oggetti nella scheda Ricompense; Vai alla Fucina ed equipaggia la decalcomania nella scheda Aspetto.

La decalcomania rimarrà nell'inventario anche in caso di annullamento della sottoscrizione (è sufficiente che sia attiva al momento dell'ottenimento). La ricompensa, inoltre, potrà essere ottenuta anche dagli abbonati che giocano alla versione di prova da 10 ore, che potranno poi utilizzarla all'acquisto del gioco completo.

Nella giornata di ieri Anthem si è aggiornato alla versione 1.0.3. La nuova patch ha incrementato la stabilità del gioco su tutte le piattaforme, modificato il loot system, migliorato l'audio e risolto una miriade di bug.