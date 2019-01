Anthem: uno sguardo alle varie attività di gioco nei nuovi video gameplay

Anthem si avvicina sempre più alla sua release ufficiale, e alcuni canali YouTube stanno divulgando in queste ore nuovi filmati di gameplay tratti dal nuovo progetto in via di sviluppo presso gli studi di BioWare.

Nello specifico, sono stati Datto (già noto alla community per la sua vasta conoscenza del franchise di Destiny) e Arekkz Gaming a pubblicare due nuovi, interessanti filmati di gameplay. In entrambi i casi, possiamo dare uno sguardo alla struttura del cosiddetto "Freeplay" di Anthem, ovvero quel calderone che racchiude al suo interno missioni collaterali e attività contestuali a cui potremo prender parte nel corso dell'esplorazione. Questa tipologia di contenuti sarà quasi prettamente incentrata sul gameplay e quindi sullo scontro con particolari nemici e sull'ottenimento di loot interessanti, e sarà sostanzialmente slegata dal contesto narrativo, o perlomeno dalla trama pricipale.

Lasciandovi alla visione dei video che trovate in cima e in calce alla notizia, ricordiamo che Anthem sarà pubblicato il 22 febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il 25 gennaio partità la Demo VIP, accessibile a coloro che hanno effettuato il pre-order o che sono iscritti a EA/Origin Access, mentre il primo febbraio arriverà una versione di prova disponibile per tutti. Se volete sapere di più sull'ambientazione e sulle basi narrative di Anthem, vi rimandiamo al nostro speciale approfondimento.