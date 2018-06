Anthem uscirà il 19 febbraio? La data trapela su Amazon

Ormai mancano poche ore alla nuova presentazione di Anthem attesa durante la conferenza Electronic Arts di stasera. I listini di Amazon Italia, però, potrebbero aver rivelato in anticipo la data di uscita: il gioco debutterà su PS4, Xbox One e PC il 19 febbraio?

Come potete vedere a questo indirizzo, le versioni PlayStation 4, Xbox One e PC catalogate su Amazon Italia sono date in uscita per il 19 febbraio 2019, in sintonia con la release ufficiale del gioco attesa entro il 31 marzo del prossimo anno. Siamo di fronte alla data di lancio definitiva?

Considerando che l'EA Play 2018 verrà ospitato a partire dalle 20:00 italiane di stasera, per scoprire non rimane che attendere una manciata di ore. Sicuramente BioWare salirà sul palco per presentare il nuovo trailer esteso di Anthem, mostrando con l'occasione anche nuove sequenze di gameplay tratte dai combattimenti. Con ogni probabilità, inoltre, verrà confermata anche la data di uscita definitiva: il titolo arriverà sul mercato il 19 febbraio?