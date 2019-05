Anthem: gli utenti di Reddit dichiarano il gioco ufficialmente morto

Che Anthem non se la passi bene è ormai un dato di fatto, ma per la verità il titolo di BioWare non è che abbia mai goduto di buona salute. La fiducia negli sviluppatori principalmente, aveva tenuto buona la community, che però si è rapidamente innervosita e sembra ora aver perso le speranze.

Quello che era uno dei titoli più attesi degli ultimi tempi si è così trasformato in un flop, per via dei numerosissimi bug ed errori tecnici, e soprattutto per via del sistema di loot, additato come uno dei problemi principali del gioco e mai aggiustato dagli sviluppatori.

Anthem ha così via via perso parte della community fino a diventare quello che è adesso, ossia praticamente un deserto. Un post di Reddit è impietoso in tal senso: si parla di 197 views per il gioco negli ultimi 7 giorni su Twitch, assenza di comunicazioni da parte dello staff da un mese, piani per l'endgame completamente nulli, crollo dei giocatori attivi su Anthem e tantissimi altri problemi evidenziati, per un totale di oltre ottomila "pollici in su", un numero enorme per la piattaforma.

In pratica, gli utenti di Reddit hanno dichiarato il gioco come "ufficialmente morto", e il silenzio di BioWare a riguardo non fa che inasprire gli animi e dar credibilità al post. Voi che ne pensate? State ancora giocando ad Anthem o l'avete abbandonato anche voi?

Per approfondire, date un'occhiata al nostro speciale su Anthem e il declino dei giochi tripla A.