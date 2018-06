Anthem: vediamo le nuove immagini mostrate all'E3 2018

Dopo aver mostrato un nuovo gameplay trailer e annunciato la data di uscita ufficiale, Electronic Arts e BioWare hanno pubblicato nuove immagini di Anthem in occasione dell'E3 2018 di Los Angeles: le trovate a fondo pagina.

Le nuove immagini di Anthem gettano un ulteriore sguardo sulle ambientazioni, sui nemici, sulle armature e sulle armi che avremo a disposizione nel gioco. Durante l'EA Play 2018 ospitato ieri sera, BioWare è salita sul palcoscenico per svelare nuovi dettagli sul gioco, chiarendo che le missioni della storia potranno essere affrontate sia in singolo che in co-op.

Allo stato attuale, invece, non è prevista nessuna componente PvP, concentrando tutte le attenzioni sul PvE e sulla collaborazione tra i giocatori contro le minacce nemiche che popolano il mondo esterno. Gli sviluppatori hanno poi confermato che le microtransazioni riguarderanno solo gli elementi cosmetici, e che per giocare sarà comunque necessaria una connessione a internet attiva (un pò come visto in Destiny).

Nell'attesa che Anthem faccia il suo debutto su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 22 febbraio, nel frattempo potete gustarvi la nostra Video Anteprima del nuovo gioco BioWare. Ricordiamo inoltre che il titolo verrà mostrato nuovamente stasera, in occasione della conferenza Xbox E3 2018 in programma dalle ore 22:00 italiane.