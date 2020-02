Anthem: la versione attuale non sarà abbandonata, evento del primo compleanno in arrivo

Nella giornata di ieri BioWare ha confermato il progetto Anthem Next con l'obiettivo di riprogettare alcuni aspetti della produzione, si tratta però di modifiche a lungo termine destinate a vedere la luce non a stretto giro, nel frattempo cosa succederà al gioco?

La compagnia ha confermato che Anthem continuerà ad essere supportato con nuovi contenuti, in attesa delle migliorie apportate da Anthem Next. In particolare vengono citati "eventi, aggiornamenti del negozio, rivisitazione dei contenuti stagionali e nuove attività", inoltre lo studio conferma che uno speciale evento celebrativo per il primo anniversario è già in programma per fine febbraio.

Nelle prossime settimane ne sapremo certamente di più, attualmente non è chiaro se Anthem Next verrà distribuite come aggiornamento gratuito o se al contrario si stia parlando di un gioco del tutto nuovo, l'ipotesi più plausibile è che BioWare ed EA vogliano rilanciare Anthem non solo sulle piattaforme di attuale generazione ma anche su PlayStation 5 e Xbox Series X, voce questa che si rincorre da molti mesi.

Nonostante un discreto successo commerciale al debutto, Anthem ha sofferto di non pochi problemi dopo il lancio e lo studio è stato costretto a svelare i suoi piani per il futuro per rispondere alle accuse di aver sostanzialmente abbandonato il gioco a meno di dodici mesi dal lancio.