Anthem: Video Anteprima del nuovo gioco di BioWare

Abbiamo passato qualche ora nell'universo di Anthem, il nuovo attesissimo gioco multiplayer sviluppato da BioWare. Ciò che abbiamo avuto modo di testare nella nostra prova diretta, lo diciamo fin da subito, si è rivelato davvero promettente.

Anthem ha tutte le carte in regola per ritagliarsi il giusto spazio nel panorama degli sparatutto a sviluppo continuo. Il suo più grande pregio risiede nell'equilibrio fra le sue differenti caratteristiche: il sistema ruolistico ci è parso profondo e articolato, l'estrema mobilità è un grande valore aggiunto e le battaglie sono davvero intense. Il tutto, senza rinunciare ad un universo affascinante e ad un design di personaggi, Strali e ambienti che colpisce diritto al cuore gli appassionati di fantascienza. Dopotutto, in cabina di regia c'è BioWare, che in questo campo ha ben poco da invidiare alla concorrenza.

In ogni caso, il playtest non è stato in grado di fornirci tutte le risposte che cercavamo. Bisogna ancora valutare aspetti fondamentali come la progressione, la varietà degli incarichi, il fattore ri-giocabilità e la qualità del racconto. Intanto, abbiamo fatto il punto della situazione nella Video Anteprima che potete visionare in cima a questa notizia. Se volete saperne ancora di più, allora vi invitiamo a leggere l'anteprima di Anthem a cura di Francesco Fossetti.