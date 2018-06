Anthem Video Anteprima: il ritorno di BioWare all'E3 di Los Angeles!

Dopo il reveal dello scorso anno, Anthem si presenta in forma giocabile all'E3 2018: per l'occasione BioWare ha mostrato per la prima volta il gameplay della sua nuova creatura, in arrivo il 22 febbraio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC via Origin.

Dal secondo incontro con quella che è, dichiaratamente, l'opera più ambiziosa mai messa in cantiere dai ragazzi di Bioware, ci saremmo aspettati una strategia comunicativa migliore in grado di presentare al meglio tutte le sue caratteristiche, molte delle quali già sperimentate in altre produzioni. Nonostante ciò, Anthem ha destato la nostra curiosità con elementi di grande impatto, molti dei quali legati alla composizione artistica di un mondo straordinariamente vivido, figlio di un immaginario ispiratissimo.

Anche le dinamiche di gruppo e le meccaniche di gameplay sembrano tutte al posto giusto ma, non avendo potuto provare con mano il gioco, si tratta di considerazioni tutt'altro che definitive. Anthem è un gioco promettente, solidamente basato su un comparto tecnico d'eccezione, ma le pennellate del suo quadro ludico risultano ancora fin troppo indistinte per riuscire a farsi un'idea davvero chiara del quadro completo.

Se volete saperne di più, vi consigliamo di guardare la Video Anteprima in apertura di notizia oppure di leggere l'anteprima di Anthem a cura di Alessandro Bruni. Anthem uscirà il 22 febbraio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC via Origin nelle edizioni Standard e Legione dell'Aurora.