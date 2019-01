Anthem: video gameplay tratto dalla seconda missione della campagna

Dopo avervi proposto un video gameplay tratto dalla missione L'Arcanista Perduto, quest'oggi vi portiamo alla scoperta del secondo incarico della campagna di Anthem, chiamata Incursione.

In questo nuovo incarico, che abbiamo affrontato al livello di difficoltà Normale, l'obiettivo degli Specialisti è quello di trovare l'agente Tassyn. Ancora una volta ci siamo affidati allo strale Tempesta, che sfrutta l'energia dell'Inno per librarsi sul campo di battaglia e scatenare dei potenti attacchi energetici. Durante la missione ci siamo inoltre imbattuti in The Monitor, leader del Dominion e uno dei principali antagonisti del gioco. Trovate il filmato di gameplay, lungo oltre 18 minuti, in cima a questa notizia. Buona visione!

Ricordiamo che in questi giorni è disponibile la VIP Demo di Anthem per tutti i giocatori che hanno preordinato il gioco e agli abbonati ai servizi EA/Origin Access. Purtroppo, non tutto è andato per il verso giusto e i giocatori hanno riscontrato numerosi problemi, come l'impossibilità ad accedere alla partita o dei caricamenti lunghissimi. BioWare si è scusata per l'accaduto ed ha annunciato di essere già al lavoro per migliorare l'infrastruttura di rete in vista del lancio, fissato per il 22 febbraio su PlayStation 4, Xbox One e PC.