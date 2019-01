Anthem: video gameplay tratto da una missione della campagna

Durante la nostra recente prova di Anthem, abbiamo avuto modo di registrare un'intera missione della campagna, L'Arcanista Perduto, che potete ammirare nel filmato di gameplay lungo ben 17 minuti allegato in cima a questa notizia.

Per questo incarico, affrontato in compagnia di un altro giocatore, abbiamo utilizzato lo strale Tempesta, uno dei quattro disponibili nel gioco. È dotato di un armatura leggera, controbilanciata però da un incredibile potenziale offensivo. Tempesta incanala l'energia grezza dell'Inno grazie ai suoi catalizzatori, ed è in grado di librarsi sul campo di battaglia. Durante la missione, il cui obiettivo era quello di ritrovare l'arcanista Mathias Sumner, abbiamo affrontato una moltitudine di scontri e nemici decisamente coriacei. Trovate il video di gameplay in cima a questa notizia, buona visione!

Ricordiamo che Anthem verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 22 febbraio nelle edizioni Standard e Legione dell'Aurora. La VIP Demo potrà essere giocata da domani 25 gennaio a domenica 27 gennaio da tutti coloro che lo hanno preordinato e dagli abbonati ad EA/Origin Access. Per ulteriori informazioni sul gameplay, vi consigliamo di guardare il video di approfondimento sui danni combo, gli effetti di stato e i detonatori.