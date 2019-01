Anthem, la VIP Demo è già offline a causa dell'elevato numero di giocatori

Nemmeno il tempo di segnalarvi l'apertura della VIP Demo di Anthem, che i server sono già crollati. A quanto pare, l'infrastruttura di rete messa a disposizione da Electronic Arts e BioWare non ha retto all'elevata affluenza di giocatori.

Mentre vi scriviamo, risulta impossibile accedere alla partita su tutte le piattaforme di gioco. Ai giocatori che stanno tentando di avviare la Demo viene mostrato il seguente messaggio: "Siamo dispiaciuti, ma i server di Electronic Arts hanno raggiunto la capacità massima. Per favore, prova più tardi". La compagnia ha annunciato di essere al lavoro per risolvere la situazione, ma non ha fornito alcuna informazione sulle tempistiche necessarie.

Pur trattandosi della prima opportunità di provare Anthem per la maggior parte degli utenti, la VIP Demo non rappresenta il primo test condotto dagli sviluppatori. Lo scorso dicembre si è infatti svolta la fase Alpha, riservata ad un numero ristretto di partecipanti. La gravità della situazione, in ogni caso, non può che stupire, dal momento che questa versione di prova dovrebbe essere riservata ad un numero limitato di utenti, ovvero a coloro che hanno effettuato il preordine e agli iscritti ad EA/Origin Access. Evidentemente, sono davvero in tanti ad aver deciso di dare una chance alla nuova creatura di BioWare, al punto da cogliere impreparata anche la stessa Electronic Arts.