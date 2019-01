Anthem, la VIP Demo nasconde un Easter egg a 8-bit: ecco come sbloccarlo

Nella giornata di ieri i giocatori hanno avuto modo di trascorrere un bel po' di tempo nel menu principale di Anthem, dal momento che i server della VIP Demo sono stati inaccessibili per molte ore. La situazione sembra essere tornata alla normalità per molti giocatori, sebbene persistano ancora dei problemi, ma nel frattempo è stato scoperto un simpatico Easter egg!

Il tema musicale di sottofondo del menu principale può essere trasformato nella sua versione a 8-bit. In che modo? Basta digitare il Konami Code, il celebre codice che, siamo sicuri, molti di voi conoscono a menadito!

PC : Sopra, Sopra, Sotto, Sotto, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, B, A

: Sopra, Sopra, Sotto, Sotto, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, B, A Xbox One : Sopra, Sopra, Sotto, Sotto, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, B, A

: Sopra, Sopra, Sotto, Sotto, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, B, A PlayStation 4: Sopra, Sopra, Sotto, Sotto, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Cerchio, X

Provare per credere! In alternativa, se non avete ottenuto l'accesso alla VIP Demo, potete ascoltare il tema in versione retro nel video allegato in cima a questa notizia. In calce, invece, trovate quello originale. A proposito, se siete curiosi di provare la demo ma non avete ancora prenotato il gioco, vi ricordiamo che abbiamo! Per partecipare alnon dovete far altro che commentare questa notizia , l'estrazione dei 15 fortunati vincitori avverrà oggi pomeriggio alle. In bocca al lupo!